ماجدة التميمي تنتقد بشدة توقيت انعقاد جلسات البرلمان في ساعات متأخرة

المستقلة/- أنتقدت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، توقيتات انعقاد جلسات مجلس النواب في ساعات متأخرة.

وقالت التميمي في بيان تلقت المستقلة نسخة منة إن “التوقيتات التي تجري فيها انعقاد جلسات مجلس النواب في هذه المدة تخالف الساعة البيولوجية للإنسان” مشيرةً إلى أنه “من الطبيعي أن تتناقص طاقة الانسان ونشاطه تدريجيًا من ساعات الصباح الأولى وحتى ساعات المساء في نهاية اليوم”.

ورأت التميمي إن “تحديد مواعيد انعقاد جلسات المجلس في المساء غير ملائمة تخالف الساعات المحددة للدوام الرسمي” مؤكدةً أنه “من المفروض أن يبدأ الدوام صباحًا منذ الساعة الثامنة ولا يجوز الدوام حتى ساعات متأخرة من الليل أو حتى الفجر”.

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