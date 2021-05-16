مؤسس منصة “سبوتيفاي يقدم عرض لشراء نادي ارسنال الانكليزي

المستقلة /- قال الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة “سبوتيفاي” الموسيقية عبر الإنترنت، الملياردير السويدي، دانييل إيك، أمس السبت، إن عرضا قدمه لشراء أرسنال، رفضته عائلة ستان كرونكي، المالكة للنادي.

واستخدم إيك، حسابه في موقع “تويتر”، لإصدار بيان يصحح “التقارير غير الصحيحة” حول عدم تقديم عرض.

وقال الملياردير السويدي: “هذا الأسبوع تم تقديم عرض إلى جوش كرونكي ومصرفيهم، وشمل العرض حصة للمشجعين في ملكية النادي، وتمثيلا في مجلس الإدارة. ردوا بأنهم لا يحتاجون المال”.

وأضاف: “أحترم قرارهم، لكنني ما زلت مهتما، ومتاحا إذا تغير الموقف في أي وقت”.

وكان إيك، قال الشهر الماضي، إنه جمع التمويل اللازم لشراء أرسنال، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي تقدر قيمته بنحو 2.8 مليار دولار.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن ثلاثة من نجوم أرسنال السابقين، وهم تييري هنري، ودينيس بركامب، وباتريك فييرا، يدعمون عرض إيك.

ويتعرض ملاك النادي الحاليين، لانتقادات من الجماهير بعد محاولة الفريق القادم من شمال لندن، الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي الانفصالي، الذي انهار بعد 48 ساعة من الإعلان عنه في أبريل الماضي.