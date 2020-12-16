مؤسسة الشهداء : تشكيل لجان لتعويض ضحايا الارهاب في المحافظات المحررة

المستقلة / -أعلنت مؤسسة الشهداء، الأربعاء، تشكيل لجان فرعية خاصة بتعويضات ضحايا الإرهاب في المناطق المحررة.

وقال مدير عام دائرة ضحايا الإرهاب في المؤسسة طارق المندلاوي للصحيفة الرسمية اليوم الاربعاء، إن “تشكيل اللجان يندرج ضمن تعليمات القانون رقم 2 لسنة 2020 في المحافظات المحررة وهي: الانبار ونينوى وديالى وكركوك وصلاح الدين، مشيرا الى ان الغرض من تشكيلها هو تسهيل عملية تعويض المواطنين فيها”.

وأضاف أن “اللجان ستختصر مراحل عدة من الروتين الاداري بين المشمولين بقانون المؤسسة و الدوائر التي تمر بها المعاملات، منوها بان تطوير عمل اللجان الفرعية او افتتاح اخرى جديدة، بحاجة الى الدعم لاستحصال الموافقات والاجراءات خارج صلاحيات المؤسسة، فضلا عن ضرورة توفير احتياجات لوجستية وتخصيص اموال وملاكات ادارية للنهوض بعملها”.

على صعيد آخر، أكد المندلاوي، “مخاطبة المؤسسة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لشمول الطلبة من ذوي الشهداء بالقانونين رقم 2 ورقم 57، فضلا عن الجرحى من اجل توسعة المقاعد الدراسية للدراسات العليا، سعيا من المؤسسة لاستحصال حقوق ذوي الشهداء كاملة دعما للمسيرة العلمية لهذه الشريحة”.