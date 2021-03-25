مؤسسة البترول الكويتية تفترض 20 مليار دولار خلال 5 سنوات

المستقلة/-تعتزم مؤسسة البترول الكويتية اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتعويض النقص المتوقع في التمويل.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لخصوصية المعلومات أن المؤسسة ستحتاج إلى المال للحفاظ على مستويات إنتاج النفط الخام للدولة.

تؤكد خطة الاقتراض مدى تأثر دول الخليج العربية بشدة بانخفاض أسعار النفط الخام العام الماضي، مع انتشار جائحة فيروس كورونا وتراجع الطلب على الطاقة.

وتقوم المؤسسة بتحويل كل شيء تقريباً تولّده من مبيعات النفط الخام إلى الحكومة الكويتية، ثم يتم سدادها على أقساط لتمويل النفقات الرأسمالية -بشكل أساسي لعمليات التنقيب، والإنتاج، والاستثمارات في حقول النفط. وقال المصدر إن المؤسسة قد تواجه عجزاً قدره ستة مليارات دينار (19.9 مليار دولار) على مدى خمس سنوات رغم أنها تأمل في تقليص الفجوة من خلال جعل نشاطاتها أكثر كفاءة.

وتخطط مؤسسة البترول الكويتية لتغطية العجز بإصدار سندات، بما في ذلك في الأسواق الدولية. وقال المصدر إن الوضع ستتم مراجعته كل ستة أشهر لتقييم احتياجات المؤسسة وتكاليف الاقتراض.