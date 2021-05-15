ليفاندوفسكي يعادل رقم أسطورة ألمانيا

المستقلة/- حقق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، إنجازا تاريخيا خلال مباراته أمام مضيفه فرايبورج (2-2) التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة 33 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وافتتح ليفاندوفسكي التسجيل للعملاق البافاري من ركلة جزاء، عند في الدقيقة 26 من الشوط الأول، وكشف قميصا عليها صورة الأسطورة غيرد مولر احتفالا بمعادلة رقمه القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد.

ووصل ليفاندوفسكي (32 عاما) إلى هدفه رقم 40 ليبتعد في صدارة الهدافين في الموسم الحالي من الدوري الألماني ويعادل الرقم القياسي للأسطورة غيرد مولر، الذي حققه قبل 49 عاما بإحرازه 40 هدفا في الموسم (1971-1972)، وذلك وفقا لشبكة “أوبتا” للإحصاءات.

كما أفادت شبكة “أوبتا” للإحصاءات بأن بايرن ميونخ نجح في التسجيل خارج أرضه بالدوري للمباراة 34 على التوالي، وأصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز على مدار تاريخ “البوندسليجا”.

ورفع بايرن ميونخ الذي حسم لقب الدوري لصالحه قبل عدة جولات، رصيده بعد هذا التعادل إلى 75 نقطة، متربعا على عرش صدارة الدوري الألماني.

بينما يشغل فرايبورج المركز العاشر على سلم ترتيب الدوري، برصيد 45 نقطة.

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