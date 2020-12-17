ليفاندوفسكي يتفوق على ميسي ورونالدو في صراع “الأفضل”

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(المستقلة) توج البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم هجوم بايرن ميونيخ، بجائزة أفضل لاعب في العالم، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتفوق ليفاندوفسكي على منافسيه البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة).

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحصد فيها ليفاندوفسكي جائزة الأفضل في العالم، والثانية التي لا يحصل فيها ميسي أو رونالدو على الجائزة منذ 2008.

الألماني مانويل نوير، زميل ليفا في صفوف بايرن ميونيخ، حصد أيضا جائزة أفضل حارس مرمى.

وفاز الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بجائزة أفضل مدير فني، فيما حصدت الإنجليزية لوسي برونز جائزة أفضل لاعبة.

وحصد هدف الكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم توتنهام، في مرمى بيرنلي بالدوري الإنجليزي، جائزة “بوشكاش” لأفضل هدف.

ماريفالدو فرانسيسكو دا سيلفا، مشجع فريق ريسيفي البرازيلي، توج بجائزة أفضل مشجع بفضل إخلاصه لناديه، وسيره على الأقدام لمدة 12 ساعة من أجل مشاهدته قبل كل مباراة.

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