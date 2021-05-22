ليدي جاجا تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب على يد منتج شهير

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت النجمة العالمية ليدى جاجا، تفاصيل تعرضها لحادث اغتصاب على يد منتج شهير وحملت منه في سن التاسعة عشر من عمرها، حينما كانت تحاول أن تبدأ أولي خطواتها في مشوارها الفني.

وقالت ليدي جاجا، 35 عاما خلال لقائها بالبرنامج التلفزيوني “ذا مي يو كانت سي”، “كنت أعمل في المجال وقال لي منتج “اخلعي ملابسك” فقلت لا وغادرت، وقال لي إنه سيحرق كل أغنياتي ولم يتوقف ولم يكف عن مطالبتي بذلك، ولا أتذكر حتى ماذا حدث”.

وأضافت عن واقعة الاغتصاب:”شعرت في البداية بألم في كل جسدي إلى أن فقدت الإحساس وظللت مريضة بعد ذلك لأسابيع وأسابيع ثم أدركت أنه كان نفس الألم الذي شعرت به حين تركني الشخص الذي اغتصبني حامل منه”.

وأكدت المغنية، أن ذلك الأمر سبب لها اضطراب ما بعد الصدمة التي لا تزال تعاني آثارها حتى اليوم، حتى لو قالت إنها تمكنت من تجاوزه.

وتحدثت جاجا لأول مرة عن تعرّضها للاغتصاب عام 2014، وناقشت القضية في أغان قدمتها مثل أغنية Swine أو “الحقير” و ‘Til It Happens To You أو “حتى يقع لك” – وهي أغنية الموسيقى التصويرية لفيلم وثائقي عن الاعتداءات الجنسية في المعسكرات الجامعية الأمريكية بعنوان The Hunting Ground أو أرض الصيد، وقد رشح للأوسكار عام 2016.

من ناحية أخرى انتهت ليدى جاجا، من تصوير فيلم السيرة الذاتية القادم House of Gucci، الذى كانت تقيم فى إيطاليا طوال الفترة الماضية من أجل تصوير مشاهده، والتقطت عدسات المصورين ليدى جاجا، فور الانتهاء من التصوير التي بدت تشعر بسعادة غامرة لأن تصوير فيلم ريدلي سكوت اختتم أخيرًا، وذلك أثناء حضورها حفلة مع طاقم الفيلم في روما.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

ليدي جاجا تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب على يد منتج شهير

اخر الاخبار

فيديو.. حريق هائل في مرفأ بيروت

اخر الاخبار

الصحة المصرية ترد على وجود الفطر الأسود بين مصابي كورونا في مصر

اخر الاخبار

الرئاسة المصرية: مصر قدمت أضخم قافلة مساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

اخر الاخبار

السعودية.. النيابة العامة تأمر بالقبض على أشخاص قاموا بالاعتداء على شخص بصالة الرياضية..فيديو

اخر الاخبار

ضرب الداعية وسيم يوسف وتعرضه لاصابة بليغة – صورة

اخبار مصر

مثل متحرش المعادي.. مصري يهتك عرض طفلة في مدخل عقار

اخبار مصر

مثل متحرش المعادي.. مصري يهتك عرض طفلة في مدخل عقار

اخر الاخبار

وزيرة الصحة المصرية تفجر مفاجأة بشأن وجود جرعة ثالثة لجميع لقاحات كورونا

اخر الاخبار

وزير الاقتصاد الفلسطيني يكشف عن خسائر العدوان الإسرائيلى على غزة

اخر الاخبار

سيادة الإنسان على الأشياء والعناصر

اخبار العراق

اعتقال متهم بالإبتزاز الالكتروني جنوبي ذي قار

عربي

وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل والضفة الغربية الأسبوع المقبل

اخبار مصر

الحكومة المصرية تكشف حقيقة تأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية

اخر الاخبار

وزير الخارجية المصرى يكشف آخر تطورات المصالحة مع قطر

اخر الاخبار

اكثر التطبيقات استنزافا لبطارية هاتفك

اخبار السعودية

مهاجم منبر الحرم زعم أنه المهدي المنتظر – فيديو