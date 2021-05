ليدي جاجا تروي تفاصيل تعرضها للاغتصاب على يد منتج شهير

المستقلة/- منى شعلان/ كشفت النجمة العالمية ليدى جاجا، تفاصيل تعرضها لحادث اغتصاب على يد منتج شهير وحملت منه في سن التاسعة عشر من عمرها، حينما كانت تحاول أن تبدأ أولي خطواتها في مشوارها الفني.

وقالت ليدي جاجا، 35 عاما خلال لقائها بالبرنامج التلفزيوني “ذا مي يو كانت سي”، “كنت أعمل في المجال وقال لي منتج “اخلعي ملابسك” فقلت لا وغادرت، وقال لي إنه سيحرق كل أغنياتي ولم يتوقف ولم يكف عن مطالبتي بذلك، ولا أتذكر حتى ماذا حدث”.

وأضافت عن واقعة الاغتصاب:”شعرت في البداية بألم في كل جسدي إلى أن فقدت الإحساس وظللت مريضة بعد ذلك لأسابيع وأسابيع ثم أدركت أنه كان نفس الألم الذي شعرت به حين تركني الشخص الذي اغتصبني حامل منه”.

وأكدت المغنية، أن ذلك الأمر سبب لها اضطراب ما بعد الصدمة التي لا تزال تعاني آثارها حتى اليوم، حتى لو قالت إنها تمكنت من تجاوزه.

وتحدثت جاجا لأول مرة عن تعرّضها للاغتصاب عام 2014، وناقشت القضية في أغان قدمتها مثل أغنية Swine أو “الحقير” و ‘Til It Happens To You أو “حتى يقع لك” – وهي أغنية الموسيقى التصويرية لفيلم وثائقي عن الاعتداءات الجنسية في المعسكرات الجامعية الأمريكية بعنوان The Hunting Ground أو أرض الصيد، وقد رشح للأوسكار عام 2016.

من ناحية أخرى انتهت ليدى جاجا، من تصوير فيلم السيرة الذاتية القادم House of Gucci، الذى كانت تقيم فى إيطاليا طوال الفترة الماضية من أجل تصوير مشاهده، والتقطت عدسات المصورين ليدى جاجا، فور الانتهاء من التصوير التي بدت تشعر بسعادة غامرة لأن تصوير فيلم ريدلي سكوت اختتم أخيرًا، وذلك أثناء حضورها حفلة مع طاقم الفيلم في روما.