ليبيا.. لجنة “5+5” العسكرية تعلن نشر أسماء المعرقلين لفتح الطريق الساحلي فى هذه الحالة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أكدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ”5+5″، أنها توصلت لعدة نقاط خلال جلسات اجتماعاتها الأخيرة بمدينة سرت، حول النقاط العالقة حتى الآن.

وقالت اللجنة في بيان، إنها تواصلت مع السلطات المختصة بشأن إعادة فتح الطريق الساحلي، وبحثت معها أهم العراقيل التي تواجهها وسبل تذليلها، مبينة بأنه في حالة استمرار عرقلة فتح الطريق ستعلن أسباب ذلك، وستذكر أسماء المعرقلين لهذا الأمر.

وبينت بأنها ستقوم بدمج أفراد القوة من الجانبين وإعادة توزيعهم على المعسكرين المخصصين، مشيرة إلى أنه تم إنشاء مكتب للتعامل مع قضايا المحتجزين والمفقودين، وتم تكليف عضوين من اللجنة إضافة إلى عضو من لجنة الترتيبات الأمنية للقيام بمهام هذا المكتب، ووضع قاعدة بيانات وتوثيق المعلومات بهذا الجانب.

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