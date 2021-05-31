“ليالي الصيف” دويتو غنائي يجمع بين حلا الترك وجاد شويري

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الفنانة الشابة البحرينية حلا الترك عن أغنيتها الجديدة والتى جاءت بعنوان “ليالي الصيف”، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

ونشرت الفنانة البحرينية بوستر الأغنية موضحة أن “ليالي الصيف” هو دويتو غنائي يجمعها بالفنان اللبناني جاد شويري، ومن إنتاج شركة “بلاتينيوم ريكورد”، مشيرة إلى أنه سيتم طرحه قريباً.

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وفي نوفمبر الماضي، كانت الترك طرحت أغنية جديدة باللهجة العراقية بعنوان “شتبي منّي”، من كلمات الشاعر الغنائي فراس الحبيب، تلحين وتوزيع ميثم علاء الدين، والكليب من إخراج فادي حداد.

وفى سياق مختلف نفت منى السابر والدة حلا الترك ما أثير من شائعات حول تصالحهما خاصة بعد تهنئتها لابنتها بمناسبة عيد ميلادها، موضحة أن الصلح لم يتم بينهما وإذا حدث ذلك سوف تعلن على الفور.