لوكاكو يمهد طريق يونايتد نحو ثنائي إنتر ميلان

المستقلة/- يخطط نادي مانشستر يونايتد لطلب تعويض من إنتر ميلان بسبب فشل الأخير في دفع أحد الأقساط التي ينص عليها عقد انتقال روميلو لوكاكو، في صيف عام 2019.

وانضم لوكاكو من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان قبل عامين تقريبا مقابل 74 مليون يورو، وأصبح البلجيكي الدولي أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها المدرب أنطونيو كونتي.

دفع إنتر ميلان حتى الآن لصالح مانشستر يونايتد مبلغا قيمته 24 مليون يورو فقط، ويتبقى 50 مليون يورو تدفع على أقساط أخرى ضمن الاتفاق بين الناديين.

وتخلف إنتر ميلان عن دفع أحد الأقساط، وبالتالي يحق لنادي مانشستر يونايتد الحصول على 5 ملايين إضافية كما نص العقد.

ويريد مانشستر يونايتد استغلال الأمر بطلب ضم أحد لاعبي إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي المقبل وعينه على لاوتارو مارتينيز أو ميلان سكرينيار، بحسب صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية.

الجدير بالذكر أن نادي إنتر ميلان يعاني ماليا في الفترة الأخيرة، لكن ملاكه وأصحاب شركة “سونينج” الصينية أكدوا على التزامهم تجاه دعم النيراتزوري لكنهم يبحثون عن شركاء مناسبين لضخ مزيدا من الدعم.

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