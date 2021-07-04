لهذا السبب.. كارمن لبس تعلن عدم مشاركتها بالموسم الثاني من “مقابلة مع السيد آدم”

لهذا السبب.. كارمن لبس تعلن عدم مشاركتها بالموسم الثاني من “مقابلة مع السيد آدم”

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت النجمة اللبنانية كارمن لبس، عدم مشاركتها بالموسم الثاني من مسلسل “مقابلة مع السيد آدم”، من خلال منشورًا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

حيث كتبت كارمن، قائلة:”بدي خبّر الكل إنو للأسف مش رح كون بالجزء التاني من مسلسل مقابلة مع السيد آدم بسبب كل الظروف يلي قطعت، جربنا كتير أنا وفادي سليم إنو ننسّق الأوقات بس للأسف ما مشي الحال. بتمنى لكل الفريق يلي كمّل بالمسلسل كل التوفيق وانشالله بينجح بعد أكتر من الجزء الأول.

وكان المخرج فادي سليم قد أعلن انتهاء تصوير الموسم الثاني من مسلسل “مقابلة مع السيد آدم” بعد أن تأجل عرضه وتوقف تصويره قبل شهر رمضان الماضي بأيام قليلة ، فيما لم يعلن عن موعد عرض الجزء الثاني من العمل.

وكانت كارمن قد شاركت في الموسم الرمضاني ببطولة مسلسل “عشرين عشرين” برفقة قصي خولي ونادين نجيم، حيث قدمت شخصية “رسمية” التي نالت من خلالها إشادات نقدية وجماهيرية واسعة.