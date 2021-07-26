لهذا السبب.. الفنان الكويتي يوسف السلطان يعلن اعتزال الفن

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن الفنان الكويتي يوسف السلطان، نجم برنامج المواهب الغنائية ”The Voice“ اعتزال الفن بشكل نهائي، موضحاً أن قراره جاء نتيجة تفكير عميق وقناعة تامة.

وقال السلطان عبر حسابه بموقع إنستغرام، إن الغناء في زمننا الحاضر، أصبح ”مجال دمار للعقول والأنفس، والغناء والمعازف فيه إثم وحرام، والكلام المنتقى للغناء أشد حراما بسبب الكفر في القول من الكلمات والهدف منه واضح“.

وأضاف السلطان: ”أحبتي في الله، شكرا ينبع من القلب بعد الله لكل المتابعين الكرام، بعد التوكل على الله، وبعد التفكير العميق والقناعة التامة، أعلن اعتزالي هذا المجال بغنائه ومعازفه، مجال دمار للعقول والأنفس، الغناء والمعازف في زمننا اليوم إثم وحرام، والكلام المنتقى للغناء أشد حراما بسبب الكفر في القول من الكلمات والهدف منه واضح“.

وتابع: ”ربما يكون (الغناء) طريقا لمن لا يمتلك شخصية في حياته، كالعارضات والشواذ وغيرهم ممن يحبون الظهور عن طريق وسائل الإعلام بالعار والخزي والترهات ولفت النظر والتفرقة والجهالة، سأهجر هذا المجال هجرا جميلا وبكل قناعة لوجه القهّار“.

وأشار: ”أكبر بلاء هو أن يكون هناك من يحارب نفسه بنفسه والشيطان قرينه“، موجها النصيحة للفنانين والشعراء بالقول: ”نصيحتي لكل فنان أو شاعر لا تتنازل عن كرامتك وقيمك الأخلاقية ودينك، ولن تكونوا مثاليين في الأعمال والأقوال، كلنا بشر ولدينا نفس أمارة بالسوء، ولِمَ المكابرة؟“.

واستكمل: ”أخذ المال وإرضاء من لا يستحقون الإرضاء ليس من قيم المسلمين، اهتموا في إرضاء الله الودود، إني أخاف الله رب العالمين وأستغفره وأتوب إليه“.

وقدم السلطان الاعتذار عن أي خطأ صدر عنه بغير قصد قائلا: ”أعتذر كل الاعتذار عن أي خطأ خرج مني بغير قصد، وأشكر كل الأصدقاء والمتابعين الكرام، اللهم أمتني على الحق واجعل لي مواقف حق وكلمة حق أموت عليها في نصرة دينك ونبيك الحق، وأسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم في الدارين الدنيا والآخرة، سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين“.

الفنان يوسف السلطان هو أحد النجوم الذين شاركوا في برنامج ذا فويس في الموسم الماضي، واشتهر كثيرًا بأدائه المميز الذي أعجب به الجماهير، وأصله من الكويت، وانضم إلى فريق الفنان عاصي الحلاني ووصل إلى مراحل متقدمة من المسابقة وأدى العديد من الأغنيات بصوته المميز، واستطاع من خلال هذا البرنامج نيل شهرة كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي على الرغم من كونها أول بداية احترافية له.