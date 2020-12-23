فيديو.. لن تصدق.. سعود بوشهري يكشف عن السبب الحقيقى وراء تشوه وجهه

المستقلة/ منى شعلان/ كشف الفنان الكويتي سعود بوشهري، لأول مرة عن السبب الحقيقى وراء تشوه وجهه الفترة الماضية، الأمر الذي منعه من الظهور إعلاميًا والابتعاد عن الساحة الفنية.

وروى سعود تفاصيل مع حدث له ، خلال لقائه مع الإعلامية الكويتية مي العيدان، ببرنامجها “كشف حساب”، المذاع على قناة سكوب ، مؤكداً أن فنانة شهيرة، رفض كشف اسمها، كانت السبب وراء ذلك، إذ حسدته على بشرته الناعمة، قائلاً:’ كنا قاعدين في اللوكيشن.. قالتلي بشرتك ناعمة أنت ما تحتاج تحط مكياج.. صافية زي الأطفال”.

وأضاف سعود:” فوجئت بعد يومين من مقابلتي بالفنانة، أن وجهي تحول للون الأحمر وانتشر بها البثور، شيء غريب تعبني نفسيًا ومرضيًا.. ألم شديد مكننتش أقدر أنام على جنبي اليمين ولا اليسار”.

وأشار إلى أنه مازال يعانى من بعض المشاكل الصحية ، مضيفاً أن لديه في رأسه كيساً كبيراً وانه عانى كثيراً بسبب ذلك ، مما أدى إلى زيادة وزنه ، موضحاً أنه ظل يتلقى العلاج حوالي 7 أشهر حتى تمكن من الظهور مرة أخرى، مشيراً إلى أنه لم يتعافى بشكل نهائي.

وذكر الإعلامي الكويتي ، أن إحدى القنوات الفضائية عرضت عليه مبلغاً مالياً حتى يفصح عن إسم الفنانة ولكنه رفضت ، قائلاً:” أنا ما بتاجر بصحتي وأحد القنوات عرضت عليا مبلغ عشان اطلع اتكلم في الموضوع لكن أنا مش عاوز أكون تريند سوشيال ميديا”.

سعود بوشهري فنان وإعلامي كويتي، حصل على شهادة في التمثيل والإخراج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبعد ذلك دخل مجال التمثيل في العام 2010 وشارك في أول تجربه له ممثل كومبارس في إحدى المسلسلات ، كما قدّم عدد من البرامج منها كافيه شبابي، وشارك في تقديم برنامج “ليالي الكويت”، وبرنامج مع سعود لايف ، ويذكر أنه تزوج قبل 8 أعوام، وأنجب 3 أبناء، آخرهم في عام 2015.