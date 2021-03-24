لمنافسة تسلا..شركة جيلي تطلق علامة فاخرة للسيارات الكهربائية

المستقلة / – أطلقت أكبر شركة لصناعة السيارات في الصين ”جيلي“، علامة تجارية فاخرة للسيارات الكهربائية، لمنافسة ”تسلا“، وفقا لصحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية.

وحسب الصحيفة، أعلنت الشركة الصينية المدرجة في هونغ كونغ يوم الثلاثاء، التي تمتلك -أيضا- شركة فولفو ولديها حصة أقلية في شركة دايملر إيه جي، عن علامتها التجارية الجديدة “ Zeekr“.

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه إيلون ماسك؛ الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، هجومه في الصين مشيدا بخططه لمعالجة انبعاثات الكربون، كما يسعى ماسك، إلى تهدئة مخاوف الصين بشأن الكاميرات الموجودة على متن سيارات تسلا.

وقالت جيلي إنها ستطور وتصنع سيارات كهربائية متطورة تحت العلامة التجارية Zeekr وستبلغ تكلفة المشروع نحو 307 ملايين دولار، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في الربع الثالث من عام 2021.

وتأمل الشركة في أن يساعد التحول إلى سوق السيارات الكهربائية الفاخرة في الصين على تجديد زخم مبيعات العلامة التجارية، لكنها ستواجه منافسة شرسة، ليس فقط من شركة تسلا، لكن أيضا من قبل الشركات الصينية Nio و Xpeng و Li Auto التي تشهد مبيعات جيدة، إضافة إلى شركات صناعة السيارات العالمية المتميزة التي من المقرر أن تطلق نماذج كهربائية في الصين العام الجاري.

يذكر أن سيارة ”Model 3“ من تسلا هي طراز السيارة الكهربائية الأكثر مبيعا في الصين العام الماضي، ويعكس الاهتمام المتزايد لشركات صناعة السيارات الصينية بتوسيع إنتاج السيارات الكهربائية تنفيذا لخطة الحكومة الصينية لتشجيع استخدام بدائل للوقود الأحفوري إضافة إلى الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في البلاد.

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