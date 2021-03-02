لماذا لا يستطيع كريستيانو رونالدو تغيير مصابيح منزله؟

المستقلة/- كشفت جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو، أنها تمنع نجم يوفنتوس من القيام بالأعمال المنزلية، وعلى رأسها تغيير مصابيح الإضاءة.

وقالت جورجينا في تصريحات نقلتها صحيفة “صن” البريطانية: “كريستيانو أب رائع وأفضل زوج يمكن أن أحلم به، لكنه لا يطبخ أو يقوم بالأعمال المنزلية”.

وأضافت: “بعد التدريب طوال الصباح، يستحق أن يجد طبقا جيدا من الطعام الساخن المحضر له خصيصا بكل حب، لدينا طاهي وأحيانا أقوم أنا بالطبخ”.

وواصلت: “قيامه بتغيير المصباح الكهربائي في منزلنا أمر مستحيل، فلدينا أسقف عالية، لو كنت كريستيانو رونالدو، هل كنت ستغير المصباح الكهربائي على ارتفاع 20 قدما تقريبا عن الأرض؟”.

وأتمت: “من الأفضل عدم قيامه بذلك، عليه أن يعتني بنفسه ويكرس جهده ليكون الأفضل في ما يقدمه، وسأعتني أنا بالباقي، أنا أحب الاعتناء بمنزلي وعائلتي”.