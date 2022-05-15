لماذا تصدرت حديقة الأمير ماجد ترند السعودية؟

المستقلة /- بحضور المحافظ الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، وعدد من المسؤولين، تم تدشين مشروع حديقة الامير ماجد في حي الربوة في محافظة جدة.

وسميت الحديقة الأمير ماجد بهذا الاسم، تخليداً لذكرى الأمير ماجد بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، الذي توفي عن عمر يناهز 64 عاماً، سنة 2003.

وتم إقامة الحديقة على مساحة إجمالية تقدر بـ 130 ألف م2، في حين بلغت تكلفتها 80 مليون ريال، وياتي المشروع ضمن “أننة المدن وتحسين جودة الحياة” ضمن رؤية المملكة 2030م، بحسب ما قالت أمانة محافظة جدة.

ويهدف المشروع لتطوير الحديقة، والممشى، ليحصل الفرد على زيادة في نصيبه من المسطحات الخضراء ورفع مستوى الرياضة لإحتواء الموقع على مسارات المشي، لتكون متنفساً للسكان والزوار، حيث تضم الحديقة العديد من الأنشطة التي تناسب البالغين.

وتستعد حديقة الامير ماجد لاستقبال زوّارها وضيوفها القادمين من مدينة جدة وغيرها من المدن السعودية، ومن جميع دول العالم للاستمتاع بأوقاتهم ضمن فعاليات موسم جدة 2022، بنسخته الثانية والذي يحمل عنوان “أيامنا الحلوة”، حيث تعتبر الحديقة من أهم الوجهات الترفيهية والسياحية والتي تم تحضيرها بشكلٍ احترافي لاستقبال ضيوف وزوّار وروّاد موسم جدة 2022.

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