للمرة الثالثة.. وفدان من الإمارات وقطر يجتمعان بالدوحة

المستقلة /- اجتمع وفدان يمثلان كل من الإمارات وقطر في العاصمة القطرية، الدوحة، الخميٍس، لمتابعة تطورات الاتفاق الذي وقع عليه الجانبان في ما يُعرف بـ”بيان العُلا”.

ويعد هذا ثالث لقاء بين الجانبين لمناقشة تطبيق بنود “بيان العُلا” الذي وقعت عليه الدولتان في 5 يناير/كانون ثاني من عام 2021 لإنهاء ما تُعرف إعلاميا بـ”الأزمة الخليجية”.

وناقش الجانبان باين العُلا وأكدا على ضرورة توطيد العلاقات بينهما وتطوير العمل المشترك لتحقيق مصالحهما، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وكان قد التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة الصينية، بكين، على هامش حضورهما افتتاح الأولمبياد الشتوي، في مصافحة أظهرتها مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.