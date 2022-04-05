للرجال.. الثوم يحسن الحياة الزوجية

المستقلة /-فوائد الثوم للرجال كثيرة ولكن يجهلها البعض، فيؤثر تناول الثوم على الكثير من وظائف الجسم، فيما يزيد من كفاءته بشكل عام، فالثوم يحتوى على العديد من مضادات البكتيريا فيمكنه قتل البكتيريا بمنطقة الإبط، مما يجنب الرجال الرائحة الكريهة التى قد تضايق الجميع، وللثوم فوائد أخرى كثيرة للرجال، سردتها مجلة (الرجل) بالإضافة إلى فوائده على الريق وقبل النوم.

فوائد الثوم للرجال

علاج تضخم البروستاتا: يمثل الثوم قيمة غذائية وفائدة كبيرة للرجال خاصة مع التقدم في السن، حيث يقى الثوم والبصل من مخاطر تضخم البروستاتا الحميد، فيما أن الدراسات الحديثة جميعها اتفقت على أن الذين يتناولون الثوم بانتظام هم أقل عرضة للإصابة بتضخم البروستاتا بنسبة تصل إلى 28%، مقارنة مع الآخرين الذين لا يتناولون الثوم بانتظام.

التهاب القدم: يفرز الثوم إنزيمات من خلالها يمكن التخلص من الفطريات التي تؤدي لالتهاب القدم الرياضي، ويمكن للرجال تناوله عن طريق سحق أربعة فصوص من الثوم الطازج مع إضافة الماء الدافئ بوعاء كبير ووضع القدم به لمدة 30 دقيقة، أو عن طريق فرمه مع زيت زيتون وترك الخليط لمدة ثلاثة أيام واستخدامه للقدم في اليوم الرابع.

صحة القلب: بحسب الأبحاث والدراسات الطبية فإن الثوم مفيد لصحة القلب ويحارب الأمراض الخاصة بالقلب ويُجنب الرجال جلطات الدم، فيما يمكنه تقليل الكوليسترول الضار في الجسم، كما يساهم في التقليل من خطر الإصابة بمرض تصلب الشرايين التى قد تؤدى إلى مرض الشريان التاجي.

درء الفطريات: يحتوى الثوم على مادة الأليسين والتى تؤثر بشكل إيجابي لمحاربة السموم في الجسم، وتخليصه منها تمامًا، بخلاف ذلك فإن للثوم أهمية كبيرة في تحسين وظائف الكبد، فتلك المادة مضادة للفيروسات والجراثيم، فالدراسات أثبتت أن من يتناولون الثوم هم الأقل عرضة للتعرض للأمراض.

محاربة السرطان: يحتوى الثوم على العديد من المواد المفيدة، ومادة السلينيوم تُساعد على محاربة السرطان في الجسم، كما أنها هامة للوقاية من الكثير من أمراض السرطان التى قد تصيب الرجال، مثل سرطان البروستاتا والمثانة والقولون.

تقوية المناعة: يحتوى الثوم على العديد من المركبات التى من شأنها التأثير إيجابيًا على جهاز المناعة، مما يساهم على سرعة التعافى من الأمراض التى قد تُصيب الجسم، وهو ما تؤكده الدراسات في هذا الشأن، والتى أثببت أن مكملات الثوم أو الثوم نفسه له تأثير كبير على التخلص من نزلات البرد.

فوائد الثوم على الريق

تحفيز الرغبة الجنسية: يمكن لتناول فصين من الثوم على الريق أن يحفز الرغبة الجنسية لدى الرجال، حيث إن الثوم يزيد من قوة القلب، ويعمل على شدة اندفاع الدم في الشرايين وضبط ضغط الدم بشكل عام، مما يساهم في تحسين الحياة الجنسية لدى الرجال.

رائحة أفضل: يمكن للثوم أن يقتل كمية كبيرة من البكتريا والفطريات لدى الرجال، كما ذكرنا في السابق، فإنه قادر على تحسين رائحة الرجال، وجعلها أكثر جاذبية بالنسبة للنساء، واحتواء الثوم على مضادات الأكسدة يؤثر على رائحة العرق.

الحفاظ على الصحة: يلعب الثوم دورا هاما للغاية خاصة عند تناوله على الريق، فله تأثير كبير على إعطاء الرجال طاقة في بداية اليوم، بخلاف دوره في تحسين صحة العيون والحماية من الإصابة بالعدوى والالتهابات، وتقوية المناعة لدى الرجال، وتجنيبهم الإصابة بالأمراض.

تقوية العظام: يؤثر تناول الثوم على الريق على عظام الرجال، فيجعلها أكثر قوة وصلابة، ويمنع الإصابة بأمراض هشاشة العظام الناتجة عن التغذية غير السليمة، كما يساعد على حماية الكبد وتقويته، خاصة أن تناول الثوم على الريق يكون له تأثير إيجابي كبير على الكبد الذي يستقبل الطعام لتنقيته من السموم.

فوائد الثوم قبل النوم قتل بكتريا المعدة: يساهم تناول الثوم للرجال قبل النوم مباشرة على قتل البكتريا التى تتواجد في المعدة.

خفض ضغط الدم: يعاني البعض من ارتفاع ضغط الدم قبل النوم مباشرة، وتناول الثوم يعمل على خفض ضغط الدم، كما يعمل الثوم كمسكن قبل النوم مباشرة، كما أنه قاتل للديدان ومضاد للسموم.

مشكلات الجهاز الهضمى: يمكن لتناول الثوم قبل النوم مباشرة أن يحل مشكلات الجهاز الهضمي، كما أنه يعمل كمدر للبول ومنظف للبروستاتا، ويعمل على تعقيم القلب والأوعية الدموية.

يحارب الشيخوخة: يعمل الثوم كمضاد فعال لمحاربة الشيخوخة المبكرة ويقاوم انسداد الشرايين الذي قد يتعرض له الرجال، كما أنه فعال في علاج نزلات البرد، خاصة عند تناوله قبل النوم.

نصائح للتخلص من رائحة الثوم:

– تناول تفاحة بعد تناول الثوم مباشرة.

– أمضغ ورق النعناع ذا الرائحة الفواحة.

– اشرب منقوع القرنفل