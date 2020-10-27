لقاء ناري بين الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

لقاء ناري بين الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

(المستقلة) – حسام الدين جمال – فاز النصر على الأهلي بنتيجة 2-1 في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (2019-2020)، ليضرب موعدا ناريا مع الهلال في المباراة النهائية.

وافتتح عمر السومة نجم هجوم الأهلي التسجيل في الدقيقة 19، وأدرك بيتروس التعادل للنصر في الدقيقة 45، فيما أضاف جونزالو مارتينيز هدفا ثانيا في الدقيقة 85.

وكان الهلال قد فاز على أبها في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، بثنائية دون رد، سجلها سالم الدوسري وسيباستيان جيوفينكو.

ومن المقرر أن يحدد موعد مباراة النهائي لاحقا، بينما تقام قرعة النسخة المقبلة (2020-2021) في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.