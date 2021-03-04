لصرف قروض وهمية .. اوامر قبض على 14 موظفا من المصرف الزراعي في ميسان

المستقلة /- اصدرت محكمة التحقيق الخاصة بنظر قضايا النزاهة اوامر قبض بحق 14موظفا من موظفي المصرف الزراعي التعاوني فرع العمارة بتهمة صرف قروض وهمية.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ان “المحكمة اصدرت اوامر قبض بحق 14 موظفا من موظفي المصرف الزراعي التعاوني فرع العمارة وذلك على خلفية صرف قروض وهمية تقدر بحوالي ملياري وثلاثمائة ألف دينار”، لافتا الى ان “المذكرات صدرت وفقا لاحكام المادة 316 من قانون العقوبات”.

 

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