لجنة : وزير العمل قدم تبريرات عن تأخر فتح الاستمارة الإلكترونية للشمول الجديد

المستقلة /- كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، عن أسباب تأخر بشأن الشمول الجديد في الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن اختلاف الجداول المرفقة في الموازنة سببا بتأخر إطلاق الاستمارة الإلكترونية.

وقال عضو اللجنة ستار جبار العتابي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “وزير العمل عادل الركابي قدم تبريرات عن سبب تأخر فتح الاستمارة الإلكترونية للشمول الجديد”.

وأضاف العتابي، أنه “لا يوجد لغاية الان تحديد موعد محدد لإطلاق الاستمارة الإلكترونية من قبل وزارة العمل”، مشيرا الى ان “عدد الذين سيتم شمولهم بالاعانة الاجتماعية يتراوح مابين ٣٠٠ إلى ٤٠٠ ألف مستفيد جديد”.

وكان نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية حسين عرب أكد في تصريح سابق ، عزم لجنته تشريع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد العمال، مشيرا الى ان القانون يوفر راتبا تقاعديا لجميع العمال.