لجنة : المالية خصصت لوزارة الصحة 65805 درجة وظيفة للكوادر الطبية

المستقلة/- أصدرت لجنة الصحة والبيئة النيابية،  توضيحاً معززاً بالأرقام بشأن الدرجات الوظيفية المخصصة للكوادر الطبية والصحية والتمريضية، نافية ما ورد في التصريحات الأخيرة للّجنة المالية النيابية بهذا الخصوص.

وجاء في بيان أصدرته اللجنة، وتلقت المستقلة نسخة منه،اليوم الأربعاء، ان “وزارة المالية خصصت لوزارة الصحة ٦٥٨٠٥ درجة وظيفة للكوادر الطبية والصحية والتمريضية بكتابها المرقم ٦١٤٣ بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ ، وتم تعيين خريجي عام ٢٠١٨-٢٠١٩ بواقع ٢٩٥٠٢ خريجاً، وتم تعيين خريجي العام ٢٠١٩-٢٠٢٠ بواقع ٢٧١١١ خريجاً، كما تم تعيين ٢١١٣ من الملاكات الطبية والصحية المتأخرين عن التقديم مع أقرانهم”.

وأضافت اللجنة “وبذلك يكون المجموع الكلي للمعينين ٥٨٧٢٧ خريجاً من أصل ٦٥٨٠٥ ، والمتبقي من الدرجات هو ٧٠٠٠ درجة خصصت للكوادر الساندة وأرسلت بكتاب رسمي الى مجلس الخدمة الإتحادي، وليس كما ورد في تصريحات اللجنة المالية النيابية الموقرة، لذا اقتضى التنويه”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

لجنة : المالية خصصت لوزارة الصحة 65805 درجة وظيفة للكوادر الطبية

اخر الاخبار

مجلة : إيران وامريكا تريدان بشدة إحياء الاتفاق النووي إلا أن ذلك ربما لن يتحقق

اخبار العراق

وزير التخطيط يجري زيارة الى امريكا لبحث مجالات الاقتصاد والاستثمار

الاخبار

التعليم العالي: السماح لبعض الفئات بالتقديم الى الدراسات العليا

الاخبار

ارتفاع اسعار الذهب بعد ارتفاع طفيف في الدولار

الاخبار

الرافدين : توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وزارة الدفاع في البصرة وميسان

الاخبار

طقس العراق : ارتفاع درجة الحرارة الى 50 مئوية ستبدأ الأسبوع المقبل

الاخبار

طقس العراق : ارتفاع درجة الحرارة الى 50 مئوية ستبدأ الأسبوع المقبل

الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب تراجع كبير في المخزونات الأمريكية

اخبار العراق

المستقلة تنشر اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاربعاء

الاخبار

مصدر : غداً الخميس سيتم تحديد مصير مدرب منتخب العراقي كاتانيتش

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات : عدد المرشحين المنسحبين قد يصل الى 100 مرشح

اخبار العراق

عقارات الدولة : تفعيل قرار بيع الأراضي المشيّدة عليها مشروعات صناعية لأصحابها

اخبار العراق

النقل : إحالة مشروع شبكة سكة حديد (الفاو – فيشخابور) للاستثمار

اخبار العراق

التخطيط : اعداد نظام للموارد البشرية والرواتب موحدة للدولة

اخبار العراق

العمل : احالة الاف المشاريع الى القضاء لمخالفتها قوانين تشغيل عمالة اجنبية

اخر الاخبار

شاهد.. رومانسية ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تشعل السوشيال ميديا