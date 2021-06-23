لجنة : المالية خصصت لوزارة الصحة 65805 درجة وظيفة للكوادر الطبية
المستقلة/- أصدرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، توضيحاً معززاً بالأرقام بشأن الدرجات الوظيفية المخصصة للكوادر الطبية والصحية والتمريضية، نافية ما ورد في التصريحات الأخيرة للّجنة المالية النيابية بهذا الخصوص.
وجاء في بيان أصدرته اللجنة، وتلقت المستقلة نسخة منه،اليوم الأربعاء، ان “وزارة المالية خصصت لوزارة الصحة ٦٥٨٠٥ درجة وظيفة للكوادر الطبية والصحية والتمريضية بكتابها المرقم ٦١٤٣ بتاريخ ٢٠٢١/٤/٢٢ ، وتم تعيين خريجي عام ٢٠١٨-٢٠١٩ بواقع ٢٩٥٠٢ خريجاً، وتم تعيين خريجي العام ٢٠١٩-٢٠٢٠ بواقع ٢٧١١١ خريجاً، كما تم تعيين ٢١١٣ من الملاكات الطبية والصحية المتأخرين عن التقديم مع أقرانهم”.
وأضافت اللجنة “وبذلك يكون المجموع الكلي للمعينين ٥٨٧٢٧ خريجاً من أصل ٦٥٨٠٥ ، والمتبقي من الدرجات هو ٧٠٠٠ درجة خصصت للكوادر الساندة وأرسلت بكتاب رسمي الى مجلس الخدمة الإتحادي، وليس كما ورد في تصريحات اللجنة المالية النيابية الموقرة، لذا اقتضى التنويه”.
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