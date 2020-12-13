لجنة الزراعة والمياه النيابية: يجب القيام بحوار مع تركيا حول مسألة المياه

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-03-10 07:45:30Z | |
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المستقلة /-اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية ضرورة ضمان حصة العراق المائية الآنية والمستقبلية باي لقاء او حوار مع تركيا وايران.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي :” ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيقوم بزيارة تركيا خلال الاسبوع الحالي للبحث في العلاقات والملفات الثنائية “، مشددا على اهمية ان يكون لملف المياه اولوية قصوى في المباحثات”.

واضاف :” ان ضمان حصة العراق المائية مسؤولية حكومية بالدرجة الاساس ، وعلى الحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمانها ، لزيادة الخزين المائي وزيادة مساحات الاراضي للمشاريع الزراعية “.

ودعا الشمري الى ابعاد ملف المياه ، الذي يعد عصب الحياة ، عن اي امور سياسية ، والعمل على ضمان الحصة المائية للبلد من تركيا كدولة منبع للنهرين الخالدين ، وايران التي تعد منبعا لروافد نهر دجلة المتعددة./

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