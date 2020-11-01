لجنة الخدمات تنتقد أمانة بغداد لاعتمادها “الجباية اليدوية”

المستقلة / – انتقدت لجنة الخدمات والإعمار في مجلس النواب، أمانة بغداد لاعتماد “الجباية اليدوية”.

وقال عضو اللجنة علي الحميداوي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاحد ، أنه “بعد الميزانيات الانفجارية، باتت أمانة بـغـداد لا تهتم بملف الجباية، ولـم تكن هناك جباية حقيقية بعد عام 2003”.

وأضاف، “اليوم هناك جباة في الكثير من الدوائر يرفضون درجة (معاون مـديـر عــام) مقابل وظيفته”، في إشارة إلى حجم الأموال التي يحصلون عليها بطرق غير مشروعة.

ويبين الحميداوي، “عـنـدمـا كـنـا فــي أمــانــة بـغـداد؛ كنا نضغط باتجاه تفعيل الجباية فــي 2013 ، وقــد كـانـت لا تـتـجـاوز 25 مليار ديـنـار بالسنة عـن دائـرة العقارات، خاصة في فترة (داعش) ومـــا تــعــرض لـــه الــبــلــد مـــن أزمـــة اقـتـصـاديـة، وبـعـد تفعيل مـوضـوع الـجـبـايـة فــي أمــانــة بــغــداد وصـلـت الايرادات إلى 150 مليار دينار فقط من دائـرة العقارات – ما عـدا دائـرة البلديات – حتى عام 2017”.

ولفت الى أن “الإيرادات المــتــوقــعــة مــن (دائـــــرة الــعــقــارات) وحدها لا تقل عن 450 مليار دينار سنوياً”، مشدداً على ضرورة “اعتماد نظام جـديـد فـي قـضـيـة الـجـبـايـة، ويجب أن تـتـحـول مــن جـبـايـة يــدويــة الـى جباية الكترونية للسيطرة عليها”.

وأكد النائب، أن “تفعيل الجباية الالكترونية، واستحصال جباية عن دائـرة العقارات ومياه بغداد سيوفر أكثر من 600 مليار دينار سنويا، وهذا رقم كبير جداً”، مبيناً أن “الأمانة تعمل على هذا الملف؛ إلا انه يتعطل لأســبــاب، مـنـهـا أن (تـبـقـى الـجـبـايـة عــلــى هـــذا الــوضــع، واسـتـحـصـال المبالغ يدويا، ليكون باباً من أبواب الــفــســاد)، فـنـسـبـة 90 بــالمــئــة مـن الـخـدمـات الـتـي تــقــدم، تستحصل المبالغ مقابلها يدويا”.