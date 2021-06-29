لجنة اعمار الموصل تحدد أكثر من 130 مشروعاً خدمياً لانجازها قريبا

المستقلة/- حدَّدت الحكومة أكثر من 130 مشروعاً خدمياً في محافظة نينوى، لإنجازها خلال المرحلة المقبلة.

وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صباح عبد اللطيف في تصريح لصحفية ”الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ “اللجنة العليا لإعمار الموصل شُكلت منذ شهرين ونصف الشهر، وحدَّدت بالبداية المشاريع المطلوبة والتي يمكن للجنة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة”، مشيراً إلى أنَّ “معظمها مشاريع بنى تحتية وخدمية وصحية”.

وأضاف أنَّ “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على تحويل بعض الأرصدة التي كانت مجمَّدة لحساب المحافظة لاستغلالها لإعادة إعمار بعض المشاريع فيها، ولدى اللجنة أولويات بالبناء”.

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