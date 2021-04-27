لجنة : أبرز القوانين التي نسعى الى إنهائها قانون انتخابات مجالس المحافظات

المستقلة /- تستعد اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب إلى تقديم قانوني الخدمة الاتحادي وانتخابات مجالس المحافظات الى رئاسة البرلمان، من أجل الانتهاء منهما والتصويت عليهما قبل انتهاء الدورة الانتخابية الحالية.

وقالت عضو اللجنة القانونية بهار محمود في بيان تلقت المستقلة، إن “من أبرز القوانين الموجودة داخل اللجنة والتي تسعى الى إنهائها، قانون انتخابات مجالس المحافظات، حيث أن هناك من يريد أن تكون الانتخابات في هذا القانون دوائر انتخابية متعددة مثل قانون انتخابات مجلس النواب، وهو الأصح”.

وأضافت محمود، أن “النظام الذي اتبع في انتخابات مجلس النواب، يفترض أن يتبع في انتخابات مجلس المحافظات، لأن النائب هو نائب عن الشعب بأكمله، ولكن عضو مجلس المحافظة هو نائب عن محافظة فقط».

وبخصوص قانون الخدمة الاتحادي، أوضحت محمود أن “هذا القانون مهم وتم المضي بخطوات مهمة فيه، وقرئ قراءة أولى وثانية ولم يتبق إلا تحضيره للتصويت”، مؤكدة أن “تشريع هذا القانون سيلغي الكثير من القوانين؛ منها قانون انضباط موظفي الدولة فضلاً عن القوانين الخاصة بالعلاقة بين الموظف والدولة”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

ضبط 31 قطعة أثرية معدة للتهريب في ميسان

اخر الاخبار

الشمري يطالب بتشديد الاجراءات التفتيشية في المنافذ لمنع ادخال اي مواد ممنوع

اخبار العراق

وزارة الاعمار : بغداد تحتاج إلى “مخطط إنمائي شامل” لمعالجة الاختناقات

اخبار العراق

لجنة : أبرز القوانين التي نسعى الى إنهائها قانون انتخابات مجالس المحافظات

اخبار العراق

الصحة النيابية : كثرة المرافقين والاتيان بـ”هيترات” تسبب بانفجار قناني الأوكسجين

اخبار العراق

تقرير : مدير وكالة الاستخبارات المركزية يقوم بزيارة سرية الى بغداد

اخبار العراق

وزير العمل : قانون التقاعد الجديد يعد من القوانين الستراتيجية للبلد

اخبار العراق

وزير العمل : قانون التقاعد الجديد يعد من القوانين الستراتيجية للبلد

اخر الاخبار

تسريبات : شركة ”كوالكوم“ تعتزم إطلاق معالج متطور هذا العام

اخر الاخبار

شركة ”موتورولا“ تكشف عن هاتف جديد في سلسلة ”Moto G“

اخبار العراق

حقوق الانسان في النجف : تسجيل 13 حالة انتحار خلال ثلاثة اشهر

اخبار العراق

انخفاض أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد و المحافظات .. اليوم الثلاثاء

اخبار العراق

وزارة الصحة تنفي تسجيل العراق أي إصابة بسلالة كورونا “الهندية”

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط بسبب توقعات اوبك بروز انتعاشًا عالميًا قويًا هذا العام

امنية

اعتقال مجموعة من المطلوبين بنزاع عشائري في البصرة

اخبار العراق

الرافدين : توزيع رواتب عدد من الوزارات عن طريق أدوات الدفع الالكتروني

اخبار العراق

متنبئ : خرائط الطقس تشير إلى تأثر العراق بحالة من عدم الاستقرار الجوي