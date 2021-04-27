لجنة : أبرز القوانين التي نسعى الى إنهائها قانون انتخابات مجالس المحافظات

المستقلة /- تستعد اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب إلى تقديم قانوني الخدمة الاتحادي وانتخابات مجالس المحافظات الى رئاسة البرلمان، من أجل الانتهاء منهما والتصويت عليهما قبل انتهاء الدورة الانتخابية الحالية.

وقالت عضو اللجنة القانونية بهار محمود في بيان تلقت المستقلة، إن “من أبرز القوانين الموجودة داخل اللجنة والتي تسعى الى إنهائها، قانون انتخابات مجالس المحافظات، حيث أن هناك من يريد أن تكون الانتخابات في هذا القانون دوائر انتخابية متعددة مثل قانون انتخابات مجلس النواب، وهو الأصح”.

وأضافت محمود، أن “النظام الذي اتبع في انتخابات مجلس النواب، يفترض أن يتبع في انتخابات مجلس المحافظات، لأن النائب هو نائب عن الشعب بأكمله، ولكن عضو مجلس المحافظة هو نائب عن محافظة فقط».

وبخصوص قانون الخدمة الاتحادي، أوضحت محمود أن “هذا القانون مهم وتم المضي بخطوات مهمة فيه، وقرئ قراءة أولى وثانية ولم يتبق إلا تحضيره للتصويت”، مؤكدة أن “تشريع هذا القانون سيلغي الكثير من القوانين؛ منها قانون انضباط موظفي الدولة فضلاً عن القوانين الخاصة بالعلاقة بين الموظف والدولة”.