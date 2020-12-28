لتعزيز التعاون الاقتصادي..اتفاقية تعاون بين عمان والمجر

المستقلة/- وقعت عُمان اتفاقية مع المجر، لتعزيز وتقوية التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين.

ووقع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية على الاتفاقية نيابةً عن عُمان، وفق وكالة الأنباء العُمانية، وتهدف لتعزيز وتقوية التعاون الاقتصادي والتقني بين الوحدات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص ومؤسسات التعليم العالي والتقني في الدولتين.

وتضمنت الاتفاقية تشكيل لجنة مشتركة وتعزيز تنويع التعاون الاقتصادي في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والاتصالات والبحث العلمي والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة والبيئة والصحة.

وكذلك تشجيع تبادل وتدريب المتخصصين والعلماء والفنيين والطلاب لبرامج تعاون محددة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومجتمعات الأعمال وغرف التجارة والصناعة ومؤسسات التعليم العالي والمؤسسات العلمية وتعزيز الزيارات التي يقوم بها ممثلوها بهدف تنفيذ التعاون الاقتصادي والفني الثنائي.

وتستهدف الاتفاقية كذلك تأسيس وتطوير علاقات اقتصادية طويلة المدى في كلا البلدين وتشجيع التعاون والتطوير الاقتصادي وإيجاد مناخ استثماري ملائم بين الطرفين وتسهيل تبادل المعلومات وتكوين علاقات اقتصادية خاصة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيم المعارض والندوات بينهما.

وكذلك تشجيع الأنشطة الاستثمارية وإنشاء مشاريع مشتركة ومكاتب تمثيل تجاري للشركات ومكاتب فرعية بين البلدين والتعاون في تقديم الخدمات الاستشارية والتسويقية والتدريبية وخدمات الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.