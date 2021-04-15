لبنان.. الإفراج عن 6 معتقلين في قضية انفجار مرفأ بيروت

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القاضي طارق بيطار الذي يقود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت أمر اليوم الخميس بالإفراج عن 6 أشخاص كانوا محتجزين منذ أشهر.

وجاء في بيان الوكالة أن “المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، قرر تخلية الموقوفين: الرائد في أمن الدولة جوزيف النداف، الرائد في الأمن العام شربل فواز، الرقيب أول الجمركي الياس شاهين، الرقيب أول الجمركي خالد الخطيب، جوني جرجس ومخايل المر، ورد طلبات سائر الموقوفين.”

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤول قضائي قوله إن الأشخاص المفرج عنهم سيمنعون من السفر خارج لبنان، مضيفا أن 19 شخصا ما زالوا محتجزين في القضية، من بينهم رئيس هيئة الجمارك وسلفه ومدير المرفأ.

يذكر أنه في الرابع من أغسطس الماضي انفجر ما يقرب من 3000 طن من مادة نترات الأمونيوم التي تم تخزينها بشكل غير صحيح في ميناء بيروت لسنوات، ما أسفر عن مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من 6000، وإلحاق أضرار بالأحياء المجاورة.

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