لبنان.. أحزاب تعلق على التطورات بقضية مرفأ بيروت

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تعهد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، بمنع عرقلة العدالة بقضية انفجار مرفأ بيروت، فيما اعتبر “التيار الوطني الحر” أن الهدف هو تحديد هوية مرتكب الجريمة وتبرئة المظلومين.

يأتي ذلك، عقب يوم واحد من إعلان قاضي التحقيق في ملف انفجار المرفأ، بدء مرحلة الملاحقة القضائية لسياسيين ووزاء وعسكريين وأمنيين، بعد انتهاء مرحلة التحقيقات.

وقال جعجع في تغريدة عبر صفحته عبر “تويتر” إن “القرارات التي أصدرها القاضي طارق البيطار أمس الخميس هي نقطة بداية جدية للكشف عن ملابسات جريمة انفجار مرفأ بيروت وتوقيف المجرمين وإحقاق الحق. نحن من جانبنا سنضع كل جهودنا لعدم ترك أي أحد أو جهة تعرقل مسار العدالة”.

من جهته، أكد “التيار الوطني الحر” حق اللبنانيين بمعرفة الحقيقة كاملة حول إنفجار المرفأ، وقال إنه “مع إحترامه لاستقلالية التحقيق فإن الهدف الأساس هو معرفة من أدخل مادة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ ومن إستعملها وكيف تفجرت وذلك لتحديد هوية مرتكب الجريمة ومحاكمته وتبرئة الموقوفين ظلما”.

ولفت التيار الذي يتزعمه جبران باسيل، صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى أن جريمة المرفأ ليست فقط في الإهمال الوظيفي على أهميته ولكنها أهم من ذلك، في الفعل الجرمي الذي أودى بحياة الأبرياء ودمر قسما من العاصمة وترك في النفوس وفي المجتمع جروحا يصعب شفاؤها.

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