لايف ستايلز ستوديوز تقدم سامر ابو طالب بأولى تجاربه الغنائية

المستقلة/- بعد تعاونه مع نخبة من نجوم الأغنية العربية، دخل الملحن المصري سامر ابو طالب مجال الغناء بعمل غنائي الأول في مسيرته الغنائية، بعنوان “الجو حلو” من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

وصدرت أغنية “الجو حلو” على طريقة الفيديو كليب حصرياً عبر قناة شركة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب، وحمل توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان.

وجاءت أغنية “الجو حلو” باللهجة المصرية، وبقالب غنائي ايقاعي يتناسب مع أجواء الصيف، حيث الأجواء الفرحة والطاقة الإيجابية في رسالة عنوانها “حلوة الحياة”.

على صعيد الصورة، صُورت أغنية “الجو حلو” قبل أسابيع في إمارة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة، وجسد الكليب أجواء الأغنية التفاؤلية.

وحملت أغنية “الجو حلو” كلمات ايهاب عبد العظيم والحان سامر ابو طالب وتوزيع عمر اسماعيل.