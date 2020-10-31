لامبارد: هذا هو الأفضل بين ميسي ورونالدو

لامبارد: هذا هو الأفضل بين ميسي ورونالدو

(المستقلة) – حسام الدين جمال – اختار فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي ونجم الكرة الإنجليزي السابق، اللاعب الأفضل بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم هجوم يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

وقال لامبارد في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “سأختار ميسي، هو يتمتع بموهبة طبيعية خالصة، ولكن ما فعله رونالدو في مسيرته أيضا كان مذهلا للغاية”.

وأضاف: “هناك ثنائي برشلونة السابق تشافي هيرنانديز، وأندريس إنييستا، لقد كانا لاعبين رائعين، ولم يظهر أنهما الأكبر، أو الأقل ضعفا”.

وواصل: “الناس في بعض الأحيان يعتقدون أنه يجب أن تكون ضخما لكي تكون لاعب كرة قدم”.

وأتم: “ولا ننسى بالتأكيد، مانويل نوير، وريو فيرديناند، وستيفن جيرارد، وزين الدين زيدان، ورونالدينيو، ورونالدو”.