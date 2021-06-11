لاعب إيران يستفز منتخب العراق

المستقلة/- استفز لاعب منتخب إيران المنتخب العراقي قبل المواجهة المرتقبة بينهما في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال ‏مهدي قائدي لاعب منتخب إيران في تصريحات صحفية: “سنفوز على منتخب العراق بثلاثية وسنتأهل إلى المرحلة النهائیة للتصفیات الآسیویة”.

وتقام المباراة في الجولة الأخيرة من التصفيات يوم 15 يونيو/حزيران الحالي في البحرين التي تستضيف المجموعة الثالثة بنظام التجمع.

ويحتل منتخب العراق المركز الأول برصيد 14 نقطة ثم منتخب إيران برصيد 12 نقطة.

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