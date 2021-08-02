لاعب أتالانتا يرفض برشلونة من أجل الدوري الإنجليزي

المستقلة/- أكد تقرير صحفي، أن الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع أتالانتا، سيخبر ناديه، برغبته في الانتقال لصفوف توتنهام.

ويستهدف توتنهام، ضم روميرو هذا الصيف، لتعويض رحيل لاعبه البلجيكي توبي ألديرفيلد، الذي انتقل للدحيل القطري.

وبحسب شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فقد عاد روميرو لتدريبات فريقه أمس الأحد بعد انتهاء عطلته.

وسيجتمع روميرو مع مدربه جيان بييرو جاسبريني، لنقل رغبته في اللعب لصالح توتنهام.

وكانت تقارير أرجنتينية قد أشارت إلى أن أتالانتا وتوتنهام اتفقا بالفعل على سعر اللاعب، كما وافق روميرو، على شروطه الشخصية.

وأوضح التقرير، أن السعر المتوقع لرحيل روميرو، سيكون 50 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

واختير روميرو، أفضل مدافع في الدوري الإيطالي لموسم 2019-2020، حيث خاض 88 مباراة في الكالتشيو، بواقع 57 مباراة مع جنوة، و31 مباراة مع أتالانتا.

وساهم روميرو هذا الصيف في تتويج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا، على حساب البرازيل.

يذكر أن اسم روميرو ارتبط أيضا بالانتقال إلى برشلونة، لكن يبدو أن اللاعب حسم قراره بالانتقال إلى السبيرز.