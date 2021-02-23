لاتسيو ضد بايرن ميونيخ.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

المستقلة/- يلتقي لاتسيو مع بايرن ميونيخ، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة لاتسيو ضد بايرن ميونيخ والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة لاتسيو ضد بايرن ميونيخ

تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، العاشرة بتوقيت القاهرة وعمّان.

القناة الناقلة لمباراة لاتسيو ضد بايرن ميونيخ

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2.

التشكيل المتوقع للمباراة

ن ميوني

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