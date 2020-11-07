كيم كاردشيان وشاكيرا وليدي غاغا يحتفلن بفوز بايدن برئاسة أمريكا

المستقلة/ منى شعلان/ بعد إعلان فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية ، وفقا لوسائل إعلام عالمية ، عبر عدد كبير من نجوم الفن بهوليوود، عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ، عن سعادتهم بفوز المرشح الديمقراطي.

وكان من أوائل الذين حرصوا على تهنئة جو بايدن ، والاحتفال بفوزه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، التى نشرت صورة للرئيس الجديد جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، عبر حسابها على حسابها على موقع تويتر وعلقت بإيموجي قلب.

كما احتفلت النجمة جينيفر لوبيز بفوز جو بايدن ، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، حيث نشرت فيديو من رقصة لها فى إحدي حفلاتها، وعلقت عليها: “بايدن رئيس وهاريس النائبة”.

ومن جانبها عبرت الفنانة الكولومبية شاكيرا ، عن سعادتها بفوز بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية ، وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: “العالم في يد شخص مدني ورحيم، حان الوقت الآن لتنظيف البيئة وتقديم خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة للجميع، يتعين علينا جميعًا القيام بدورنا، ولكن تم وضع الأساس، الآن رقصة صغيرة مع أطفالي للاحتفال!”.

The world is in the hands of someone civil and compassionate.

Now it’s time to clean up the environment, provide quality education and health services to all. We all have to do our part, but the groundwork is laid.

Now a little dance with my kids to celebrate! pic.twitter.com/xyWnaZrXqk — Shakira (@shakira) November 7, 2020

كما احتفلت النجمة العالمية ليدي غاغا، التى تعد من أبرز الداعمين لجو بايدن بفوزه بالرئاسة ، ونائبته كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على تويتر: “جو بايدن وكاملا هاريس والشعب الأمريكي، لقد أعطوا للعالم واحدة من أعظم أعمال اللطف والشجاعة التي شهدتها البشرية على الإطلاق.. لا شيء سوى الحب لقائدنا العام الجديد والنائبة الأولى المنتخبة للبيت الأبيض”.

. @JoeBiden @KamalaHarris and the American people, you just gave the world one of the greatest acts of kindness and bravery humanity has ever seen. ❤️ 🙌🙌 nothing but love for our new Commander in Chief and the 1ST female VP elected to the White House. Also, way to go PA 😭❤️ pic.twitter.com/uXiMTWs6Hk — Lady Gaga (@ladygaga) November 7, 2020

وأعلنت شبكة فوكس نيوز الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بمجموع 290 صوتا للمجمع الانتخابي.

فيما قال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية اليوم السبت.

وأصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا بعد فشل ترامب في توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.