كيم كاردشيان وشاكيرا وليدي غاغا يحتفلن بفوز بايدن برئاسة أمريكا

المستقلة/ منى شعلان/ بعد إعلان فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية ، وفقا لوسائل إعلام عالمية ، عبر عدد كبير من نجوم الفن بهوليوود، عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ، عن سعادتهم بفوز المرشح الديمقراطي.

وكان من أوائل الذين حرصوا على تهنئة جو بايدن ، والاحتفال بفوزه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، التى نشرت صورة للرئيس الجديد جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، عبر حسابها على حسابها على موقع تويتر وعلقت بإيموجي قلب.

كما احتفلت النجمة جينيفر لوبيز بفوز جو بايدن ، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، حيث نشرت فيديو من رقصة لها فى إحدي حفلاتها، وعلقت عليها: “بايدن رئيس وهاريس النائبة”.

ومن جانبها عبرت الفنانة الكولومبية شاكيرا ، عن سعادتها بفوز بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية ، وقالت في تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: “العالم في يد شخص مدني ورحيم، حان الوقت الآن لتنظيف البيئة وتقديم خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة للجميع، يتعين علينا جميعًا القيام بدورنا، ولكن تم وضع الأساس، الآن رقصة صغيرة مع أطفالي للاحتفال!”.

The world is in the hands of someone civil and compassionate.

Now it’s time to clean up the environment, provide quality education and health services to all. We all have to do our part, but the groundwork is laid.

Now a little dance with my kids to celebrate! pic.twitter.com/xyWnaZrXqk

