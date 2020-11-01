كيف يكون طعامك صحيا ورخيص الثمن؟

المستقلة/- ساره سرحان / قد يستغرق تحضير الطعام الصحي جهدا إضافيا، لكن لا يجب أن يكون عالي التكلفة.

في حين أن الخيارات غير الصحية غالبًا ما تكون أرخص المنتجات في متجر البقالة، عليك أن تدرك أنها تحمل تكلفة إضافية لصحتك.

مع القليل من البصيرة والتخطيط والتدبير، يمكنك العثور على مكونات صحية، مثل الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون ومنتجات الألبان، وإعداد وجبات صحية في المنزل بلا تكلفة إضافية.

لا تنس أن تضع خطة وتلتزم بها خلال التسوُّق. كما يمكن أن يساعدك في ذلك صنع بعض المكونات بنفسك، مثل الزبادي والمرق.