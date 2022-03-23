كيف يؤثر الليمون على ضغط الدم؟

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المستقلة /- من الشائع أن تقدمي لمن يشعر بالدوران بسبب انخفاض الضغط كوب من عصير الليمون، وانخفاض الضغط ايضًا من الأمراض الشائعة وقد يصادفك مرات عديدة أشخاص قد يعانون ممن انخفاض ضغط الدم، فكيف عليكِ أن تتصرفي، وهل حقًا الليمون يرفع الضغط؟

الليمون يعالج ارتفاع الضغط وذلك غني بحمض الأسكوربيك وأكسيد النتريك وفيتامين ج وحوامض عضوية تحرق الأملاح وبالتالي تحافظ على سلامة الشرايين وتقي من ارتفاع ضغط الدم، كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يحافظ على توازن ضغط الدم في الجسم ويقاوم نزيف الأوعية الدموية وضعف الشعيرات الدموية.

لذلك الليمون يعتبر واحدًا من أفضل العلاجات المفيدة في ضبط ضغط الدم. لذلك يمكنك شربه في حالة انخفاض ضغط الدم المفاجئ. كما أنه يمكنك معالجة الهبوط المفاجئ للضغط عن طريق شُرب الماء، أو تناول شرائح البندورة مع القليل من الملح، أو شُرب كوب من عصير اللّيمون، فهذهِ الأمور تُساعد على رفع الضغط على الفور، ممّا يجعل الشخص قادراً على القيام بنشاطاتهِ اليوميّة بسهولة.

فوائد آخرى لليمون:
يقوي جهاز المناعة في الجسم.

منع الإصابة بفقر الدم.

يعالج الامراض العصبية ويساعد الجسم على الاسترخاء.

دعم صحة القلب

يرطب البشرة ويعالج تصبغات الاظافر والتصبغات الجلدية.

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