كيف يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الذهب؟

المستقلة/أمل نبيل/ خسرت صناديق استثمار الذهب العالمية 84.7 طن في فبراير ، مسجلة تدفقات خارجية للمرة الثالثة في أربعة أشهر، وسابع أسوأ خسارة تاريخية للممتلكات الشهرية.

وتراجع سعر الذهب بالدولار الأمريكي، مسجلا أكبر انخفاض شهري له في أربع سنوات (-6.5٪) ، حيث أنهى تعاملات شهر فبراير عند 1.743 دولارًا للأوقية.

وتعد هذه بداية غير عادية للذهب لهذا العام، فعلى مدى العقدين الماضيين ، كان شهري يناير و فبراير عادةً أقوى شهرين خلال العام لأسعار الذهب.. وفقا للتقرير الشهري لمجلس الذهب العالمي.

وانخفضت أحجام تداول الذهب بنسبة 12٪ خلال شهر فبراير إلى 166 مليار دولار أمريكي في اليوم ، أي أقل من متوسط ​​عام 2020 البالغ 183 مليار دولار أمريكي. كان هذا مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض بنسبة 30٪ في تداول العقود الآجلة في بورصة كومكس. وانخفض صافي مراكز الشراء، إلى 675 طناً ، أي أقل من متوسط ​​مستوى صافي الشراء لعام 2020 البالغ 871 طناً وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2019.

ومع ارتفاع أسعار الفائدة ، تصبح عائدات السندات أكثر جاذبية مما يخلق رياحًا معاكسة لسعر الذهب.

زادت حساسية الذهب لأسعار الفائدة بأكثر من أربعة أضعاف خلال العام الماضي ، والحركة في أسعار الفائدة وحدها تفسر ما يصل إلى 40٪ من أداء الذهب خلال نفس الفترة.

ومع ذلك ، على الرغم من الزيادة النسبية الكبيرة ، لا يزال المستوى العام لأسعار الفائدة الأسمية منخفضًا تاريخيًا ، ولا تزال المعدلات الحقيقية في الأسواق المتقدمة سلبية.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، لا يزال بإمكان الذهب الأداء جيدًا عندما تكون أسعار الفائدة أقل من 2٪ بالقيمة الحقيقية ، أي أقل بكثير من مستواها الحالي.

في حين أن المعدلات الاسمية المرتفعة يمكن أن تخلق رياحًا معاكسة للذهب ، فإن التضخم الأعلى قد يعوض تأثيرها جزئيًا. مع طرح لقاحات كوفيد-19 واستمرار التحفيز النقدي والمالي ، نعتقد أن الارتفاع المستمر في الأصول الخطرة مدفوع جزئيًا بتوقعات من المستثمرين بأن البنوك المركزية والحكومات ستستمر في دعم الأسواق العالمية.

مع استمرار ارتفاع الأصول الخطرة ، من المحتمل أن يبتعد المستثمرون عن عمليات التحوط والتنويع مثل السندات والذهب بحثًا عن الأصول التي قد تستفيد من الارتباط العالي بأسواق الأسهم.

ومع ذلك ، يبدو أن توقعات التضخم آخذة في الارتفاع ويبدو أن “الانكماش” الذي تقوده السلع الأساسية قد بدأ.

أظهرت السلع ذات القاعدة العريضة القوة ، والتي تحدث غالبًا مع دخول الأسواق فترات تضخم. على مدار العام ، ارتفع النفط بأكثر من 25٪ والنحاس 17٪. ارتفعت أسعار الأخشاب بأكثر من الضعف في الأشهر الأربعة الماضية ، مما يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون “انكماش” الأصول.