كيف يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الذهب؟
المستقلة/أمل نبيل/ خسرت صناديق استثمار الذهب العالمية 84.7 طن في فبراير ، مسجلة تدفقات خارجية للمرة الثالثة في أربعة أشهر، وسابع أسوأ خسارة تاريخية للممتلكات الشهرية.
وتراجع سعر الذهب بالدولار الأمريكي، مسجلا أكبر انخفاض شهري له في أربع سنوات (-6.5٪) ، حيث أنهى تعاملات شهر فبراير عند 1.743 دولارًا للأوقية.
وتعد هذه بداية غير عادية للذهب لهذا العام، فعلى مدى العقدين الماضيين ، كان شهري يناير و فبراير عادةً أقوى شهرين خلال العام لأسعار الذهب.. وفقا للتقرير الشهري لمجلس الذهب العالمي.
وانخفضت أحجام تداول الذهب بنسبة 12٪ خلال شهر فبراير إلى 166 مليار دولار أمريكي في اليوم ، أي أقل من متوسط عام 2020 البالغ 183 مليار دولار أمريكي. كان هذا مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض بنسبة 30٪ في تداول العقود الآجلة في بورصة كومكس. وانخفض صافي مراكز الشراء، إلى 675 طناً ، أي أقل من متوسط مستوى صافي الشراء لعام 2020 البالغ 871 طناً وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2019.
ومع ارتفاع أسعار الفائدة ، تصبح عائدات السندات أكثر جاذبية مما يخلق رياحًا معاكسة لسعر الذهب.
زادت حساسية الذهب لأسعار الفائدة بأكثر من أربعة أضعاف خلال العام الماضي ، والحركة في أسعار الفائدة وحدها تفسر ما يصل إلى 40٪ من أداء الذهب خلال نفس الفترة.
ومع ذلك ، على الرغم من الزيادة النسبية الكبيرة ، لا يزال المستوى العام لأسعار الفائدة الأسمية منخفضًا تاريخيًا ، ولا تزال المعدلات الحقيقية في الأسواق المتقدمة سلبية.
وبحسب مجلس الذهب العالمي، لا يزال بإمكان الذهب الأداء جيدًا عندما تكون أسعار الفائدة أقل من 2٪ بالقيمة الحقيقية ، أي أقل بكثير من مستواها الحالي.
في حين أن المعدلات الاسمية المرتفعة يمكن أن تخلق رياحًا معاكسة للذهب ، فإن التضخم الأعلى قد يعوض تأثيرها جزئيًا. مع طرح لقاحات كوفيد-19 واستمرار التحفيز النقدي والمالي ، نعتقد أن الارتفاع المستمر في الأصول الخطرة مدفوع جزئيًا بتوقعات من المستثمرين بأن البنوك المركزية والحكومات ستستمر في دعم الأسواق العالمية.
مع استمرار ارتفاع الأصول الخطرة ، من المحتمل أن يبتعد المستثمرون عن عمليات التحوط والتنويع مثل السندات والذهب بحثًا عن الأصول التي قد تستفيد من الارتباط العالي بأسواق الأسهم.
ومع ذلك ، يبدو أن توقعات التضخم آخذة في الارتفاع ويبدو أن “الانكماش” الذي تقوده السلع الأساسية قد بدأ.
أظهرت السلع ذات القاعدة العريضة القوة ، والتي تحدث غالبًا مع دخول الأسواق فترات تضخم. على مدار العام ، ارتفع النفط بأكثر من 25٪ والنحاس 17٪. ارتفعت أسعار الأخشاب بأكثر من الضعف في الأشهر الأربعة الماضية ، مما يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون “انكماش” الأصول.
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