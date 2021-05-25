كيف نشأت قصة الحب بين رحمة رياض وألكسندر علوم؟

المستقلة/- منى شعلان/ كشف الصحفي العراقي حيدر النعيمي تفاصيل قصة حب النجمة العراقية رحمة رياض وعارض الأزياء والممثل الأمريكي من أصول عراقية ألكسندر علوم، حيث نشر صورة تجمعه برحمة وألكسندر عبر صفحته على إنستغرام، تحت عنوان “رحمة وألكسندر وشاهد لرحلة الحب بينهما”.

وكتب النعيمي:” كنت في العاصمة القطرية الدوحة أوآخر عام 2018 بدعوة من إذاعة وفضائية الريان لتغطية حفلات سوق واقف وكان دور رحمه كبيراً في إتمام هذه الزيارة”.

وأضاف:” وقتها كان دوي نجاح أغنية “وعد مني”، عالياً تسمعه في كل أرجاء الوطن العربي، وكانت رحمه منتشية بشكل رائع، وموردة الخدين اكتشفت بعد أيام أنها تعيش قصة حب مع شاب عراقي يدعى ألكسندر تعرفت عليه وكان معي في بعض المشاوير وقتها تجاذبنا أطراف الحديث لمعان عيون رحمه واضح المعالم ومثلها كان ألكسندر”.

وتابع:” كان عاماً مزدهراً لرحوم خصوصاً بعد تجربتها الأولى بمهرجان سوق واقف في أول أطلاله لها ونجاح ظهورها في حناجر الجمهور الحاضر آنذاك”.

وأشار:” التقيت الثنائي معاً بعد مرور ثلاث سنوات في بيروت لحضور الحلقة النهائية من برنامج “عراق آيدل”، وبدعوة من رحمه أيضاً التي أصرت على تواجدي رغم تأجيلي لأكثر من شهر، فأمضينا أثناء تواجدي أوقات ممتعة كان الحب بين هذا الثنائي كبيراً حد الدموع”.

ولفت: “مر هذا الحب بمراحل عدة توج أخيراً بإعلان الارتباط تستحق رحمه هذا الحب لكونها إنسانه عميقة الشعور وطيبة الى حد الاستغراب.. ألكسندر شاب متقد الذكاء طموح جداً شجاع يعرف كيف يخطو خطواته.. مبارك لكما هذا الحب وأتمنى تتويجه بعمل فني بينكما”.

وكانت النجمة العراقية رحمة رياض، قد أعلنت مساء أمس عن خطوبتها لعارض الأزياء والممثل الأمريكي من أصول عراقية ألكسندر علوم.

ونشرت رياض صورة جمعتها بخطيبها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات”انستغرام”، معلقة عليها: “باركولي”، لتنهال عليها التعليقات من قبل متابعيها المباركة المتمنية لها حياة سعيدة.

يشار إلى أن الممثل الأمريكي العراقي ألكسندر علوم لافت الأنظار إليه بشكل كبير في شهر رمضان 2021 بعد عرض مسلسل “أم بديلة” الذي قام ببطولته إلى جانب عددٍ من نجوم لبنان والعراق، وتم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

حيث لعب ألكسندر دور البطولة بالمسلسل مجسداً شخصية خالد الورقي، ذلك الشاب ابن العائلة الثرية الأرستقراطية، ليتزوج بشكل تقليدي ابنة عمه، ثم يدخل في علاقة عاطفية مع فتاة أخرى جعلته إنساناً أكثر رومانسية، ما يجعله يعيش صراعاً داخلياً بين عقله وقلبه.

رغم أن المسلسل هو التجربة الأولى له لكنه نجح في أن يظهر موهبته بين مجموعة كبيرة من نجوم الفن اللبناني والعراقي، أبرزهم هند كامل، رنين مطر، مروى كرم، ليا بوشعيا، جان دكاش، إيلي متري، أسعد رشدان، تأليف ندى عماد خليل، إخراج دافيد أوريان

عاش طفولته بالكامل بالولايات المتحدة الأمريكية رغم أن أصوله عراقية، ودرس المسرح هناك، كما شارك في مجموعة من الأفلام القصيرة ثم قرر الاستقرار في لبنان لمتابعة مسيرته الفنية.

خطا خطواته الأولى في عالم الشهرة من بوابة عارضي الأزياء و كموديل في الإعلانات لكبرى العلامات التجارية للأزياء.

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