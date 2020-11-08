كيف ستستقبل الأسهم الأمريكية فوز”بايدن” بالانتخابات؟

المستقلة/ أمل نبيل / “عملية تداول الأسهم الأمريكية قد تتم بشكل حذر خلال بداية تداولات الأسبوع الجاري والتي تبدأ غدا الاثنين، ترقبا لردود الأفعال حول فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة، بالإضافة إلى انتشار فيروس كورونا”.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز الأسبوع الماضي بنسبة 7.3٪ إلى3509 نقطة، كما ارتفع مؤشر “ناسداك” بنحو 9٪، وهو أفضل أداء للاسهم منذ شهر أبريل الماضي.

وحققت أسهم التكنولوجيا وخدمات الاتصالات والرعاية الصحية والأسهم التقديرية أكبر المكاسب خلال تداولات الأسبوع الماضي

وتوقع ليو جروهوسكي ، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات بشركة بيني ميلونز أن يسيطر الأداء الباهت على تعاملات السوق الأمريكية خلال هذا الأسبوع.

وأضاف “قبل الانتخابات ، كان السوق يراهن على “الموجة الزرقاء” ، حيث سيأخذ بايدن البيت الأبيض وسيحصل الديمقراطيون على مجلس الشيوخ ، مما يمنحهم السيطرة الكاملة على الكونجرس، الأمر الذي من شأنه أن يمنع بايدن من تطبيق الزيادات الضريبية والكثير من اللوائح الجديدة،في الوقت ذاته فقد عادت حالات كورونا للارتفاع مرة أخرى وصولا إلى 122 ألف حالة، مما قد يؤدي إلي إغلاق بعض الولايات، وتراجع إقبال المستثمرين خاصة مع اقتراب موسم عطلات أعياد الميلاد

”أعتقد أن الأسبوع القادم هو أسبوع لالتقاط الأنفاس ، خاصة أن عمليات جني الأرباح بدأت في التباطؤ”..بحسب جروهوسكي.

وتظهر خلال الأسبوع المقبل عدة تقارير اقتصادية هامة مثل بيانات التضخم ومؤشر أسعار المنتجين.

وتوقع جروهوسكي، أن يعاود السوق انتعاشه بفعل بعض البيانات القوية مثل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث ، وانخفاض معدل البطالة في أكتوبر إلى 6.9٪ .