كيف ارتفع سعر مبابي بسبب مباراة برشلونة؟

المستقلة/- تسبب تألق كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، أمام برشلونة في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، في رفع سعره بصورة كبيرة.

ورفع باريس سان جيرمان المبلغ المطلوب مقابل التخلي عن خدمات نجمه كيليان مبابي، بعد توهجه أمام برشلونة، وتسجيله 3 أهداف “هاتريك” في الفوز 4-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليضع باريس قدما في ربع النهائي.

وحسب ما ذكرته صحيفة “LeParisien” الفرنسية، فإن إدارة باريس لن توافق على التفريط في مبابي، المطلوب في عدة أندية أوروبية كبيرة، بمقابل أقل من 200 مليون يورو، وذلك في حال أصر اللاعب على عدم تمديد عقده.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ما يعني أن نادي العاصمة الفرنسية سيتوجب عليه بيعه بنهاية هذا الموسم إذا أراد تحقيق استفادة مادية، وإلا سيخسره بدون مقابل في العام التالي.

المبلغ المذكور يزيد بقيمة 50 مليون يورو عن القيمة التي حددها باريس قبل أقل من شهر، حيث قالت عدة تقارير صحفية إن نادي العاصمة الفرنسية قد يفتح باب الرحيل أمام مبابي إذا تلقى عرضا بقيمة 150 مليون يورو.

يذكر أن القيمة السوقية للنجم الفرنسي صاحب الـ22 عاما تبلغ حاليا 180 مليون يورو وهو ما يجعله أغلى لاعب في العالم حاليا، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، نيمار دا سيلفا زميله في الفريق، الذي تبلغ قيمته 128 مليون يورو.

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