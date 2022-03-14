كيف اثرت الحرب في أوكرانيا على الكشري في مصر؟

المستقلة /- هزت تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية، بتأثيراتها الاقتصادية، عرش أكلة الكُشري، التي تُعد الأشهر في مصر، بعد أن ارتفعت أسعارها بمقدار يتراوح من 2-4 جنيهات مصرية للطبق الواحد.

ووفقاً لما تناقلته مصادر محلية، فإن ارتفاع أسعار أطباق الكشري تزامن مع ارتفاع أسعار مكوناته الأساسية، كالأرز والمعكرونة والعدس والحمص والزيت، فضلاً عن ارتفاع آخر بنسب متفاوتة لمواد غذائية أخرى.

وأفادت تلك المصادر بأن سعر طبق الكشري ارتفع في أحد مطاعم منطقة الدُّقي على سبيل المثال بمتوسط 3 جنيهات للحجم الصغير، ومن 8- 10 جنيهات للطبق المتوسط، حتى وصل إلى نحو 12 جنيهاً للحجم الكبير.

وعبّر المصريون عن امتعاضهم من الارتفاع الكبير في أسعار الأكلة الأكثر شهرة في البلاد، مطالبين الجهات المختصة بوضع حد لتلاعب التجار بأسعار السلع الأساسية، مؤكدين مخاوفهم من حالات الاحتكار التجاري والارتفاع الجنوني، الذي قد يشهده السوق المصري خلال المدّة المقبلة، في ضوء تصاعد الأزمة العالمية.

 

 

 

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