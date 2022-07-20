كويتي يشتري “هاتفا هدية لزوجته” وعندما فتح العلبة كانت الصدمة

المستقلة /- تعرض مواطن كويتي لعملية نصب بملابسات غريبة، إذ اشترى لزوجته هاتفا عبر الإنترنت من سوق داخلية، وتفاجأ باستلام قصاصة اعتذار داخل العلبة بدل الهاتف، بحسب صحيفة “مواطن نيوز”.

وأفادت الصحيفة بأن المواطن اشترى لزوجته هدية عبارة عن هاتف “غلاكسي” من السوق في منطقة السالمية، لكنه تفاجأ عند استلام علبة الهاتف بخلوها من الجهاز ووجود قصاصة ورق بداخلها، مكتوب فيهاك “أرجوك اعذرني اعتبرهم سلف وما عندي سكن لولدي يومين يجيك مسج بمكان الفلوس”.

وحاول المواطن الكويتي الاتصال برقم الهاتف الذي حجز من خلاله، إلا أنه كان مغلقا ولا من مجيب.

ورغم ان صحف عربية تناقلت الواقعة، مشيرة إلى أن هدية المواطن الكويتي لزوجته كان هاتف “آيفون”، لكن تبقى القصة واحدة، مهما اختلفت نوعية الهاتف.

وتداول نشطاء مواقع التواصل في الكويت هذه الواقعة وتباينت الاراء والتفسيرات، حيث أشار البعض ان هذه واقعة نصب ولن يدفع الفاعل ثمن الهاتف الذي اخذه من المشتري، بينما رجح البعض ان الفاعل كان محتاجا للمال ومضطرا عليه وسيعيد المال لصاحب الهاتف.

 

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