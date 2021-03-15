كويتى يطلق النار على أخر ولوحة سيارة تكشف المستور

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تمكنت قوات الأمن الكويتية، من إلقاء القبض على شخص أطلق النار على آخر، وذلك من خلال عثورها على لوحة أرقام مركبة المتهم، والتي سقطت أثناء فراره من موقع الحادث.

وأصيب المجني عليه في قدمه وكتفه بعد إطلاق النار عليه، فيما تم تسجيل قضية حيازة سلاح ناري بلا ترخيص وإطلاق نار وإصابة بحق المتهم.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فقد ورد بلاغ إلى وزارة الداخلية عن إطلاق نار في منطقة الرقة بمحافظة الأحمدي، وإثر ذلك انتقل رجال الأمن إلى موقع البلاغ، حيث عثروا على مواطن يبلغ من العمر 38 عاما مصابا بالكتف والقدم، وبمعاينة المكان عثروا على لوحة سيارة ملقاة في الموقع ذاته.

وقال المجني عليه في التحقيقات إن ”شخصا أطلق عليه النار ثم هرب وسقطت لوحة سيارته في المكان أثناء هروبه، ولم يدل بأي تفاصيل أخرى“.

وتم تحديد هوية المتهم بعد الاستعلام عن رقم المركبة، إذ تبين أنه مواطن يقطن في منطقة ”هدية“، وتم القبض عليه، وفتح تحقيق معه لكشف ملابسات الواقعة، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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