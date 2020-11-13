كورونا يضرب محمد صلاح

(المستقلة) أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إصابة محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول، بفيروس كورونا “كوفيد – 19”.

ونشر الاتحاد المصري بيانا قال فيه: “أظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم انه لايعاني من اَي أعراض، فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية”.

وأضاف البيان: “خضع نجمنا الدولي للبرتوكول الطبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ليفربول، بالإضافة إلى عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين”

وأتم: “ويخضع نجمنا لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة”.

وتأتي إصابة صلاح (28 عاما) بفيروس كورونا، بعد أيام قليلة من حضوره حفل زفاف شقيقه في مصر.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتين متتاليتين ضد توجو، السبت، ويوم الثلاثاء المقبل، في الجولتين 3 و4 من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.