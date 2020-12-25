كورونا يضرب مانشستر سيتي
(المستقلة) أعلن نادي مانشستر سيتي، إصابة إثنين من لاعبيه بفيروس كورونا.
وأكد مانشستر سيتي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني إصابة الثنائي جابرييل جيسوس وكايل ووكر.
وأضاف: “هناك إصابتين إضافيتين بالفيروس ولكن من العاملين بالفريق الأول بعد الاختبارات التي خضعوا لها في الساعات القليلة الماضية”.
وتابع البيان: “سيدخل الأربعة أشخاص في عزل منزلي صحي، من أجل مراقبة حالتهم حتى يتماثلوا للشفاء بنسبة 100%، وفقا لبروتوكول وزارة الصحة البريطانية”.
وتمنى مانشستر سيتي في نهاية بيانه، الشفاء لجميع المصابين بفيروس كورونا خلال فترة أعياد الميلاد قبل العودة إلى التدريبات والعمل بعد تحول عيناتهم إلى سلبية.
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