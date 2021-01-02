كوخافي : إسرائيل مستعدة للرد «بقوة» على اي هجوم إيراني

منذ مقتل العالم الإيراني محسن فخري زادة في مؤامرة إسرائيلية على ما يبدو ، تضاعف إسرائيل من خطر هجوم إيراني في المنطقة. مؤخرا ، واصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي هذا النمط وقال إن إسرائيل مستعدة للرد «بقوة» على اي هجوم إيراني.

وقال كوخافي: «إذا نفذت إيران وشركاؤها، أعضاء المحور الراديكالي ، سواء في الدائرة الأولى أو الثانية ، إجراءات ضد إسرائيل ، فسوف يكتشفون أن شراكتهم مكلفة للغاية».

يشير «المحور الراديكالي» إلى مجموعات في سوريا ولبنان وغزة ، وجميع الأماكن التي قصفتها إسرائيل خلال العام الماضي.

كثفت إسرائيل غاراتها الجوية في سوريا هذا العام ضد ما تزعم أنها أهداف مرتبطة بإيران. في حين أن لإيران بعض التورط في سوريا ، فإن وجودها في البلاد مبالغ فيه من قبل إسرائيل كوسيلة لتبرير الضربات الجوية.

في وقت سابق من هذا الشهر ، قال كوخافي إن إسرائيل «قصفت أكثر من 500 هدف هذا العام ، على جميع الجبهات» ، ومعظمها كان على الأرجح في سوريا.

وتوضح تصريحات كوخافي مؤخرا أن إسرائيل ستلقي باللوم على إيران في أي هجوم على أهداف إسرائيلية في المنطقة ، على الرغم من استمرار الحرب الجوية الإسرائيلية في سوريا.

وقال كوخافي «سوف يهاجم جيش الدفاع الإسرائيلي بقوة أي شخص يشارك ، من قريب أو بعيد ، في أنشطة ضد دولة إسرائيل أو أهداف إسرائيلية. أنا أقول هذا بوضوح وأنا أصف الموقف كما هو – لقد تم إعداد وممارسة ردود الأفعال وجميع الخطط «.

وقُتل فخري زاده بعد أن أفاد تقرير بأن الرئيس ترمب استعرض الخيارات لمهاجمة موقع نووي إيراني. ردت إيران على التقرير بتحذير حلفائها من استفزاز الولايات المتحدة بينما زادت إسرائيل من الضربات الجوية في سوريا وسربت روايات للصحافة حول كيفية استعداد الجيش الإسرائيلي للحرب مع إيران.