كوجر يؤكد.. يوجد صراع سياسي وراء التأخر في حسم الكابينة الوزارية

المستقلة/- اكد النائب عن المكون الكردي جمال كوجر، الأحد، ان صراعا سياسيا جاريا كان وراء التأخر في حسم الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، لافتا الى ان حسم الكابينة لم يعد بالامر اليسير.

وقال كوجر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “هناك صراع حول الوزارات في كابينة الكاظمي بين مختلف الأطراف السياسية وحسم هذا الامر لن يكون سهلا، وفي حال كان الحسم من خلال التقاسم وتحديد الوزارات من قبل الكتل وليس من رئيس الوزراء المكلف فأن عمر الحكومة لن يكون طويلا لان سيناريو الحكومات السابقة سيتكرر من جديد”.

وأضاف ان “رئيس الوزراء المكلف لم يترك له الخيار بشأن اختيار كابينته الوزارية ولو ترك الامر لاختيار المرشحين لتم حسم الأمور خصوصا ان ترشحه لرئاسة الحكومة لم يكن وليد اللحظة وانما مضت فترة طويلة على طرح اسمه”.

وبين كوجر، ان “السوداني لن يشكل كابينة باريحية وبعض الأطراف ستحاول التدخل بهذه العملية وبالتالي فأن الصراع مازال قائما على الحقائب الوزارية بين مختلف الأطراف”.

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