كواليس حديث بايدن وبن سلمان حول مقتل خاشقجي .. تفاصيل

المستقلة /- قال مسؤول سعودي  إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ناقش مع الرئيس الأميركي جو بايدن مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي ومقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة.

وأضاف المسؤول أن ولي العهد السعودي أبلغ بايدن بأن المملكة «اتخذت كل الإجراءات لتجنب الأخطاء مثل قتل خاشقجي وبأن أميركا ارتكبت أخطاء مماثلة مثل سجن أبو غريب في العراق».

كما أثار الأمير محمد بن سلمان مع بايدن مسألة مقتل الصحافية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة، بحسب المصدر نفسه.

وتابع المسؤول «ولي العهد أبلغ بايدن بأن محاولة تطبيق قيم معينة بالقوة في دول أخرى قد يأتي بنتائج عكسية مثلما حدث في العراق وأفغانستان».
وعقد الأمير محمد بن سلمان وبايدن أمس الجمعة، جلسة مباحثات في قصر السلام بجدة.

ورأس ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي اجتماعاً موسعاً للجانبين. وجرى استعراض علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، ومناقشة سبل مواجهة التحديات بالمنطقة والعالم.

وسيحضر بايدن اليوم قمة مشتركة دعا إليها خادم الحرمين الشريفين قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. ( الشرق الاوسط السعودية )

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