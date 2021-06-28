كهرباء غزة تدخل شاحنات الوقود للقطاع وتوصيل الخدمة للمواطنين

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة عن إدخال أولى شاحنات الوقود، مشيرة إلى أن طواقمها تعمل على إيصال كميات الكهرباء للمواطنين فور وصول الشاحنات.

وقال مدير دائرة الإعلام في الشركة محمد ثابت في بيان له: “تم اليوم إدخال أولى شاحنات الوقود لمحطة التوليد وطواقم الشركة تعمل على إيصال كميات الكهرباء للمواطنين فور وصولها”.

وأضاف أن “عملية استقرار جدول التوزيع ستظهر غدا وستكون ثماني ساعات مع زيادة في فترة الليل بعد انخفاض الأحمال”.

وأشار إلى أن “المطلوب في ظل الأجواء الحارة تقنين عمل الأجهزة التي تستهلك الطاقة الكهربائية وإبدالها بأجهزة بديلة لا تستخدم الكهرباء”.

ولفت إلى أن “الطلب على الكهرباء في ذروة الصيف أو الشتاء تصل الى 550 ميغاوات وهي كمية غير متوفرة”.

وأضاف أن عجزا وفقدا في الطاقة الكهربائية من عدة أشكال يفاقم الأزمة الحالية، داعيا إلى استثمار وترشيد استهلاك الكهرباء، واستخدام الطاقة البديلة.